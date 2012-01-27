Банки подводят итоги 2011 года

«Родовид Банк» в 2011 году сократил убыток в 3 раза – до 1,4 млрд. грн.

«Родовид Банк» (г. Киев) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, сократил убыток в 3 раза – до 1,399 млрд. грн.

Об этом говорится в квартальном отчете банка, опубликованном в газете «Голос Украины» №16 от 27 января.

Активы банка в 2011 году сократились на 14% и на 1 января 2012 года составили 9,01 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 1,6%, до 4,37 млрд. грн., обязательства – на 42%, до 5,36 млрд. грн. Уставный капитал банка в прошлом году вырос на 47% - до 12,36 млрд. грн., собственный капитал вырос в 3 раза - до 3,65 млрд. грн.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

30 марта 2011 года Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн. Средства были использованы для проведения выплат вкладчикам – физическим лицам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

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Банк «Финансы и кредит» сократил убыток в 2,4 раза — до 79,163 млн. грн.

Банк «Финансы и кредит» (Киев) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, сократил убыток в 2,4 раза — до 79,163 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» от 27 января 2012 года.

Активы банка за отчетный период сократились на 2% и на 1 января 2011 года составили 22,007 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов выросли на 2%, до 19,186 млрд. грн., обязательства - на 4%, до 20,228 млрд. грн.

Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 2 млрд. грн., собственный капитал сократился на 4% - до 1,779 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк "Финансы и кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 января 2012 года, являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

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«Сбербанк России» получил прибыль 257 млн. грн.

«Дочерний банк Сбербанка России» (Киев) в 2011 году получил чистую прибыль 257,081 млн. грн., по сравнению с убытком 1,479 млрд. грн. за 2010 год.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 27 января 2012 года.

Активы банка за отчетный период выросли в 1,7 раза и на 1 января 2012 года составили 16,933 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – в 1,7 раза, до 15,360 млрд. грн., обязательства – в 1,7 раза, до 14,718 млрд. грн., уставный капитал — на 30%, до 2,993 млрд. грн., собственный капитал - на 11%, до 1,215 млрд. грн.

Справка УНИАН. АО «Сбербанк России» (Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).

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«Сведбанк» получил убыток 520,220 млн. грн.

«Сведбанк» (Киев) в 2011 году получил убыток 520,220 млн. грн., по сравнению с прибылью 80,895 млн. грн. в 2010 году.

Об этом говорится в отчете, обнародованном в газете «Голос Украины» от 27 января 2012 года.

Активы банка в отчетном периоде уменьшились на 31% и на 1 января 2012 года составили 8,420 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 44%, до 8,724 млрд. грн., обязательства - на 31%, до 7,466 млрд. грн. Уставный капитал оставался на уровне 5,441 млрд. грн., собственный капитал сократился на 35% - до 953,499 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Сведбанк» (Киев) основано в 1991 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

99,9998% акций украинского кредитно-финансового учреждения принадлежат Swedbank (Швеция).

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ПУМБ увеличил чистую прибыль на 7% – до 268,155 млн. грн.

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил чистую прибыль на 7% – до 268,155 млн. грн. Об этом говорится в отчете банка, обнародованном на его сайте.

Активы банка за отчетный период увеличились на 24% и на 1 января 2012 года составили 34,866 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 10%, до 19,695 млрд. грн., обязательства - на 25%, до 30,836 млрд. грн.

Размер уставного капитала на 1 января 2012 г. составил 3,295 млрд. грн., собственный капитал в прошлом году увеличился на 15% - до 4,030 млрд. грн.

Как сообщалось, 16 июля 2011 года завершился процесс операционного слияния ПУМБ и "Донгорбанка", начавшийся осенью прошлого года. Банки объединили балансы и сеть отделений, и с 18 июля 2011 г. банк начал работу под объединенным брендом "Первый украинский международный банк". В декабре 2011 года было зарегистрировано увеличение уставного капитала ПУМБ за счет присоединения «Донгорбанка». Деятельность "Донгорбанка", как финансового учреждения, не осуществляется.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.