Доллар на межбанке сегодня подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0350/8,0390, к 12:00 сузился спрэд 8,0360/8,0385. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,0340/8,0380 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2643/0,2647, к 12:00 цены поднялись до 0,2647/0,2651. К закрытию цены достигли максимума 0,2654/0,2658. В России курс доллар-рубль продолжает падать, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2400 (-0,0450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3080/1,3160.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5280/10,5350, к 12:00 цены ушли вверх 10,5460/10,5550. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5575/10,5690.