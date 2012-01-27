Трудовые мигранты в 2011 году задекларировали 1,3 млрд. грн. доходов — ГНСУ

Украинские трудовые мигранты по итогам 2011 года задекларировали 1,3 млрд. грн. доходов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), две трети от этой суммы были официально заработаны украинцами в России, остальная часть - в странах Западной Европы и США.

Благодаря привлечению трудовых мигрантов к декларированию в бюджет Украины было перечислено почти 150 млн. грн. налога на доходы физических лиц.

Специалисты налоговой службы обращают внимание, что граждане, которые получали доходы за пределами Украины в 2011 году, обязаны в соответствии с требованиями Налогового кодекса подать декларацию в налоговые органы по месту регистрации и уплатить соответствующий налог в бюджет.

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