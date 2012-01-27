Проблему для экономики Украины в 2012 году составят расходы правительства - эксперт

Проблему для экономики Украины в 2012 году составят расходы правительства.

Такой прогноз высказал аналитик «Эрсте Банка» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ в отчете, переданном агентству УНИАН.

По его мнению, дефицит бюджета Украины в текущем году составит 2% ВВП, однако из-за низкого уровня ликвидности банковской системы правительство не выполнит план внутренних заимствований без помощи НБУ. Проблематичным является также привлечение внешних кредитов из-за долгового кризиса в ЕС.

Таким образом, подчеркнул М.ЗАБЛОЦКИЙ, государственный бюджет был впервые принят со специальной поправкой, что позволяет правительству корректировать объем социальных выплат в течение года «в соответствии с имеющимися ресурсами в государственном бюджете и пенсионном фонде». По мнению аналитика, изменение социальных выплат, вероятно, будет наиболее обсуждаемым событием в обществе.

Как отметил М.ЗАБЛОЦКИЙ, подобная ситуация сложилась в Венгрии, где также отложили программу МВФ на несколько месяцев, поскольку проведение необходимых реформ дается тяжело в связи с политикой социальных трансфертов, которую трудно поддерживать. Венгрия и Украина имеют самый высокий уровень дохода, который распределяется через государство по сравнению с другими странами ЦВЕ и СНГ.

По словам аналитика, в 2012 году обе страны будут прилагать больше усилий для возобновления сотрудничества с МВФ. «Правительство Украины уже сделало первые шаги для реформирования системы социальных трансфертов, в частности, уменьшив пенсионные расходы и субсидии отдельным льготникам. В 2012 году размер дотаций на выплату пенсий из государственного бюджета почти не изменится в номинальном выражении, несмотря на рост инфляции и старения нации», - полагает М.ЗАБЛОЦКИЙ.

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