Агентство Fitch снизило кредитный рейтинг пяти стран еврозоны.

Как сообщает еженедельник "Зеркало недели. Украина", рейтинги упали у Италии, Испании, Бельгии, Словении и Кипра.

Избежать рейтингового наказания удалось лишь Ирландии: рейтинг этого государства подтвержден на уровне ВВВ+ с «негативным» прогнозом.

Долгосрочный кредитный рейтинг Италии снижен с А + до А-, Бельгии - с АА + до АА, Испании и Словении - с АА- до А, Кипра - с BBB до BBB-. Прогноз по всем рейтингам - «негативный».

Таким образом, агентство Fitch сдержало свое обещание: еще в декабре 2011 году рейтинги всех этих государств были занесены в список на пересмотр с возможностью снижения. Fitch мотивировало свое решение рядом факторов, которые влияют на национальные экономики. В частности, это отсутствие четкой программы реформирования еврозоны, которая позволит преодолеть длительный долговой кризис. Кроме того, в агентстве отмечали, что для спасения банковской системы государствам приходится привлекать все больше ресурсов, что в свою очередь ослабляет национальные потенциалы.

13 января другое влиятельное агентство - Standard & Poor`s - сделало разные рейтинговые изменения в отношении 16 стран еврозоны, снизив, в частности, на две позиции долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Италии, Испании, Кипра и Португалии. На одну ступень S&P снизило аналогичные рейтинги Австрии, Мальты, Словакии, Словении и Франции.

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