В Брюсселе сегодня пройдет саммит ЕС. Главная тема - выход из долгового кризиса

В Брюсселе сегодня пройдет саммит Европейского Союза, главными темами которого станут пути преодоления долгового кризиса в еврозоне, стимулирование экономического роста и ужесточение бюджетной дисциплины.

Как сообщает радио «Свобода», европейские лидеры планируют подписать соглашение о создании нового регионального стабилизационного фонда, из которого будут выделяться деньги на поддержку столкнувшихся с финансовыми проблемами стран.

Предполагается, что фонд размером в 500 миллиардов евро начнет функционировать уже в июле этого года.

На саммите также продолжится обсуждение договора о более тесной координации бюджетной политики в 17 странах еврозоны.

Накануне саммита три крупнейших профсоюза Бельгии объявили о 24-часовой забастовке против принимаемых правительством жестких антикризисных мер.

Как отмечают аналитики, недовольство сокращением зарплат и социальных выплат растет во многих странах. Безработными сейчас считаются 23 миллиона граждан Европейского Союза.