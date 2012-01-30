Из России за год незаконно вывели триллион рублей

Вице-премьер России Виктор ЗУБКОВ заявляет, что объем средств, незаконно выведенных из страны в прошлом году, составил не менее триллиона рублей.

Как заявил В.ЗУБКОВ телепрограмме "Вести недели", до 75% денег сомнительного происхождения отправляются в Латвию и на Кипр. Среди других государств вице-премьер назвал Великобританию, Швецию, Францию и Гонконг, передает радио «Свбода».

Кроме того, по его словам, некоторая сумма так называемых «отмытых» денег находится в обороте в самой России.

К середине февраля В.ЗУБКОВ, возглавляющий рабочую группу по борьбе с финансовыми махинациями, пообещал назвать компании, которые подозреваются в незаконных действиях.

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