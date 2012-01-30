Россия последовательно пытается создать единый рынок со своими соседями – Путин

Москва. Россия последовательно пытается создать единый рынок со своими соседями, говорится в авторской статье премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА «О наших экономических задачах», опубликованной сегодня в газете «Ведомости».

«Россия последовательно пытается создать единый рынок со своими соседями. Рынок, где проникновение товаров и услуг не встречало бы никаких препятствий, не сталкивалось бы с неопределенностью условий», - пишет В.ПУТИН.

По его словам, для решения «проблемы капитала» нужно увеличить размер внутреннего рынка, что сделает его более привлекательным для прямых инвестиций.

Как подчеркнул российский премьер, впервые после развала СССР перешли от деклараций, от заявления намерений – к реальной интеграции. За последние годы сформированы Таможенный союз, ЕЭП, зона свободной торговли СНГ (соответствующее соглашение не ратифицировано и не вступило в действие - УНИАН), добавил он.

В.ПУТИН отметил, что происходит гармонизация технических регламентов, и при этом Россия учитывает интересы партнеров, идем на компромиссы, даже уступки, «но очень скоро эти уступки окупятся сторицей. Большой рынок ЕЭП повысит конкурентоспособность каждой их наших стран».

При этом российский премьер признал, что деловой климат в стране, ее привлекательность для долгосрочного помещения капиталов все еще являются неудовлетворительными. Сегодня работающий в России бизнес часто предпочитает регистрировать собственность и сделки за границей, отметил В.ПУТИН.

«Главная проблема - недостаток прозрачности и подконтрольности обществу в работе представителей государства – от таможенных и налоговых служб до судебной и правоохранительной системы. Если называть вещи своими именами, речь идет о системной коррупции», - подчеркнул пресьер РФ.

По его словам, расчистить поле для бизнеса, который готов побеждать в честной конкуренции, - это фундаментальная задача, и ее решение лежит не в плоскости экономической политики.

«Мы должны изменить само государство, исполнительную и судебную власть в России. Демонтировать обвинительную «связку» правоохранительных, следственных, прокурорских и судейских органов. Исключить из уголовного законодательства все рудименты советского правосознания, все зацепки, которые позволяют делать из хозяйственного спора уголовное дело на одного из участников», - считает он.

В.ПУТИН привел пример Казахстана, с которым РФ с 1 января этого года находится в режиме Единого экономического пространства. Сейчас эта страна в целом по условиям для бизнеса, согласно оценкам Всемирного банка, занимает 47-е место, тогда как Россия - 120-е, подчеркнул глава правительства РФ.

«Необходимо изменить всю идеологию государственного контроля за деятельностью бизнеса, резко ограничив эти функции. Новая стратегия должна основываться на «презумпции добросовестности» бизнеса - исходить из того, что создание условий для деятельности добросовестных предпринимателей важнее возможных рисков, связанных с недобросовестным поведением», - считает В.ПУТИН.

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