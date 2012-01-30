Для обслуживания крупных налогоплательщиков создан центральный офис
11:40, 30 января 2012Финансы
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Кабинет министров Украины создал центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков.
Согласно правительственному постановлению №42 (от 18 января 2012 г.), текст которого размещен на официальном сайте Кабмина, данный офис будет работать как окружная налоговая служба.
Офис создан путем реорганизации специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными налогоплательщиками Киева.
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