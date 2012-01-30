Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0340-8,0380 грн./долл.
12:15, 30 января 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0340/8,0380 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2642/0,2646, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5670/10,5740.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3153/1,3155 (пятница – 1,3110/1,3112).
В пятницу, 27 января, Нацбанк на рынок не выходил.
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