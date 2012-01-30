Беларусь продолжает лидировать по росту цен в СНГ и Европе

Минск. Беларусь уже несколько месяцев остается лидером среди ряда стран СНГ и Европы по росту потребительских цен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

«Рост потребительских цен в Беларуси в декабре минувшего года по отношению к ноябрю составил 2,3%. В то время как в Болгарии, Испании, Норвегии, Эстонии, Словакии цены выросли на 0,1%, Венгрии, Украине – на 0,2%, Казахстане – на 0,3%, Польше, России, Чехии – на 0,4%, Турции – 0,6%, Германии – на 0,7%. Цены снизились в Ирландии – на 0,3% и Литве – на 0,2%. Не изменились цены в Латвии и Финляндии», - говорится в сообщении Белстата.

Кроме этого, Беларусь оставалась в тройке лидеров и по росту цен в декабре на продукты питания и безалкогольные напитки – 1,6%. В Турции и Чехии цены поднялись больше – на 2%. Незначительно поднялись цены в: Болгарии, Венгрии – на 0,1%, Казахстане, Украине, Эстонии – на 0,2%, Испании, Литве – на 0,3%, Финляндии – на 0,4%, Латвии – на 0,5%, Германии – на 0,6%, России – на 0,7%, Польше – на 0,8%,

Беларусь также лидирует по росту цен в декабре на жилищные услуги, электричество и газ с показателем 1,2%. Жилищно-коммунальные услуги подорожали также в Испании, России, Словакии, Украине – на 0,1%, в Болгарии, Венгрии, Италии – на 0,2%, Казахстане – на 0,3%, Турции, Чехии – на 0,5%. На прежнем уровне цены на ЖКУ остались в Германии, Латвии, Эстонии. Снизились цены в Ирландии – на 1,4%, Литве и Норвегии – на 0,3%.

Справка УНИАН. В Беларуси в 2011 году зафиксирована самая высокая инфляция за последние десять лет. За год потребительские цены в Беларуси увеличились на 108,7%, в том числе за декабрь – на 2,3%. Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси, инфляция планировалась на уровне 7,5-8,5%. Продовольственные товары в декабре 2011 года подорожали на 1,9% по сравнению с ноябрем, за год цены выросли на 125%.

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