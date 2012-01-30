55% "упрощенцев" Днепропетровской области выбрали для работы вторую группу

Более 42,3 тыс., или 55% частных предпринимателей Днепропетровской области выбрали вторую группу при перерегистрации для работы по упрощенной системе налогообложения в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой администрации в области.

Первую группу для себя избрали более 14,3 тыс. предпринимателей, третью (со ставкой 5%) - свыше 11,5 тыс., со ставкой налога 3% от дохода плюс НДС – 183 предпринимателя-физических лица.

Плательщиками единого налога четвертой группы со ставкой 5% стали более 8 тыс. юридических лиц, со ставкой налога 3% от дохода плюс НДС - 724 юридических лица.

По информации ГНА, 25 января в Днепропетровской области завершена регистрация предпринимателей на условиях, предусмотренных Указом Президента Украины «Об упрощенной системе налогообложения, учете и отчетности…».

Число плательщиков единого налога выросло относительно 2011 г. на 6% - до более 77,2 тыс.