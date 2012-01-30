Рост ВВП Украины в 2011 году составил 5,2%

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн. 314 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

При этом отмечается, что рост валового внутреннего продукта Украины в IV квартале 2011 года против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 4,6%, в учетом сезонного фактора - 0,6%

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).