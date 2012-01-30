В Киеве перерегистрировались 96 тыс. «упрощенцев»

В Киеве перерегистрировались 96 тыс. налогоплательщиков, желающих работать по упрощенной системе налогообложения, в частности: 81,3 тыс. физлиц и 14,8 тыс. юрлиц-«упрощенцев».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

По словам председателя ГНСУ в г.Киев Ирины НОСАЧЕВОЙ, это на 3,8 тыс. налогоплательщиков больше, чем ожидалось.

Более 51% предпринимателей столицы (41,7 тыс.) избрали вторую категорию упрощенной системы налогообложения, предусматривающую максимальный объем дохода до 1 млн. грн. в год и позволяющую нанять до 10 работников.

Для работы по условиям первой группы зарегистрировались 7,8 тыс. «упрощенцев» (объем дохода до 150 тыс. грн. в год).

Почти 31,8 тыс. налогоплательщиков будут работать по третьей группе — доход до 3 млн. грн. и до 20 наемных работников.

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