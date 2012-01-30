Минск. Беларусь пока не готова к переходу на российский рубль.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель правления Нацбанка Беларуси Надежда ЕРМАКОВА. «Сегодня в Беларуси нет условий для выхода на единую валюту, перехода на валюту именно российскую», - отметила председатель Нацбанка Беларуси.

По ее словам, Беларусь должна для начала решить некоторые внутренние проблемы, а затем аккуратно двигаться и к вводу единой валюты.

«Я надеюсь, что мы когда-то придем к единой валюте», - сказала Н. ЕРМАКОВА.

Напомним, на днях премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что в вопросе общей валюты России и Беларуси не достигнуто договоренностей.

«Надо честно сказать, что в экономической области мы с Беларусью не смогли договориться до тех степеней интеграции, которых бы нам хотелось. Например, мы не смогли договориться с нашими белорусскими друзьями по созданию общей валюты», - отметил В.ПУТИН.

Он добавил, что белорусская сторона стала выдвигать условия, которые не реализуемы для российской экономики.

«Мы не можем иметь два эмиссионных центра, то есть банка, который печатает деньги и там и там», - подчеркнул В.ПУТИН.

Справка УНИАН. Беларусь планировала ввести жесткую привязку курса белорусского рубля к российскому рублю с 1 июля 2004 года, что должно было предварить переход страны на российский рубль с 1 января 2005 года. Однако в последующем стороны согласились с необходимостью отложить этот шаг до 1 января 2006 года из-за несвоевременной подготовки соответствующих экономических условий.

В декабре 2008 года премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ инициировал ускорение перехода на российский рубль во взаимных расчетах с Россией. «Пришло время быстрых решений, если мы решение принимаем, то зачем нам рассчитываться через американскую банковскую систему. Еще в начале кризиса, в начале осени инициатива использовать российский рубль в качестве региональной валюты обсуждалась президентами наших стран», - сказал он.

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В Беларуси весной появится купюра номиналом 200 тыс. белорусских рублей

В Беларуси весной 2012 года в обращении появится новая купюра номиналом 200 тыс. белорусских рублей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом журналистам сообщила председатель правления Нацбанка Беларуси Надежда ЕРМАКОВА.

«По той работе, которая у нас идет, мы видим, что весной она будет выпущена», - заявила руководитель Нацбанка Беларуси.

При этом, по ее словам, в Беларуси ведется работа по исключению из обращения купюр номиналом 10 и 20 белорусских рублей.

«Это постепенный процесс, в ходе которого будут изыматься ветхие купюры и не выпускаться новые. Но самое главное - должно произойти соответствующее округление цен. Пока в Министерстве экономики этот вопрос официально не решен. В целом процесс изъятия из оборота купюр в Br10 и Br20 может занять год или два», - отметила Н. ЕРМАКОВА.

Справка УНИАН. В мае 1994 года постановлением Национального банка РБ единственным платежным средством на территории Беларуси признан белорусский рубль, а в налично-денежном обороте – банкноты, именуемые расчетными билетами.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 1 января 2000 года были введены в обращение новые банкноты (билеты) достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, в 2001 году – 10000 рублей, в 2002 году – 20000 и 50000 рублей, а в 2005 году – 100000 рублей.

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Нацбанк Беларуси, чтобы не допустить резкого укрепления белорусского рубля, вынужден покупать валюту

Национальный банк Беларуси в настоящее время вынужден приобретать иностранную валюту на биржевом рынке с целью недопущения резкого укрепления белорусского рубля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции председатель правления Нацбанка Беларуси Надежда ЕРМАКОВА.

По ее словам, предложение иностранной валюты на сегодняшний день превышает спрос на нее.

«В декабре 2011 года впервые за несколько лет субъекты хозяйствования стали чистыми продавцами иностранной валюты, тогда как ранее наблюдалась устойчивая тенденция чистой покупки. Население каждый месяц, начиная с мая, продает валюты больше, чем покупает», - отметила Н.ЕРМАКОВА.

Председатель Нацбанка Беларуси считает, что и в дальнейшем ситуация на валютном рынке будет оставаться благоприятной, а золотовалютные резервы сохранятся на существующем уровне.

«Задача минимум – не допустить снижения золотовалютных резервов ниже того уровня, который сложился с начала года. Стабильность золотовалютных резервов в текущем году может быть обеспечена за счет достижения положительного внешнеторгового баланса, а также продажи госсобственности», - сказала Н. ЕРМАКОВА.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2011 года в Беларуси произошел обвал национальной валюты.

В мае 2011 года Национальный банк Беларуси вынужден был объявить о девальвации белорусского рубля на 55%. В течение 2011 года белорусский рубль обесценился более чем на 70%.

Справка УНИАН. К началу 2012 года золотовалютные резервы Беларуси достигли максимума за всю историю их формирования и превысили 7,9 млрд. долл. Резкое увеличение золотовалютных резервов обеспечено за счет продажи в декабре 2011 года 50% акций «Белтрансгаза» и получения очередного транша кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС.

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Беларусь в феврале обсудит с МВФ возможность привлечения нового кредита

Беларусь в феврале в рамках визита экспертов Международного валютного фонда в Минск намерена обсудить возможности привлечения нового кредита.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила журналистам председатель правления Национального банка Беларуси Надежда ЕРМАКОВА.

Она отметила, что ходатайство Беларуси о новой программе сейчас находится в МВФ.

«Мы не прекращаем переговоры. Наше ходатайство по поводу продолжения кредитной программы есть в МВФ, и мы в феврале на эту тему тоже будем вести разговор», - подчеркнула Н.ЕРМАКОВА.

По ее словам, Беларусь выдвинула предложение по рефинансированию своей задолженности, которая есть перед МВФ. Эта задолженность оценивается в 3,8 млрд. долл.

«Она должна погашаться, начиная с небольшой суммы в 2012 году, а затем и в 2013, 2014 и 2015-м годах», - уточнила Н.ЕРМАКОВА.

В 2012 году Беларусь должна направить на погашение внешнего госдолга более 1,6 млрд. долларов. В последующие два года (2013 – 2014 гг.) ежегодные платежи по погашению внешнего госдолга превысят 3 млрд. долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2009-2010 годах Беларусь получила пять траншей кредита МВФ по программе стэнд-бай. Общая сумма средств, выделенных фондом в рамках стабилизационной программы, составила около 3,46 млрд. долл.

31 мая 2011 года правительство и Нацбанк Беларуси направили в МВФ заявку на получение очередного кредита. В Минске рассчитывают на получение от 3 до 7 млрд. долл.

Кроме этого, Беларусь ожидает поступление очередных траншей кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 880 млн. долл.