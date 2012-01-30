Проживающим за границей украинцам выплачены пенсии на 1,28 млн.долл.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по итогам 2011 года выплатил украинцам, проживающим в 19 странах мира, пенсии на сумму 1,28 млн. долл. США и 971,83 тыс. евро.

Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Кроме того, в прошлом году пенсионерам-гражданам других стран, которые проживают в Украине, выплачены пенсии на сумму 2,277 млн. долл. и 342,06 тыс. евро.

От Пенсионного фонда Российской Федерации поступило 65,72 млн. российских рублей украинцам, работавшим в районах Крайнего Севера и на территориях, приравненных к ним.

Также в 2011 году были выплачены компенсации военнослужащим, ставшим инвалидами, и членам семей военнослужащих, погибших во время выполнения обязанностей в составе миротворческих сил ООН, на сумму 50 тыс. долл. США.