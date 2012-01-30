ПФУ выплатил в январе пенсии на сумму 17,8 млрд. грн.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование пенсий в январе 2012 года, всего на выплату пенсий и денежной помощи было направлено 17,8 млрд. грн.

об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил, что дефицит бюджета Пенсионного фонда по итогам 2011 года составил около 19,5 млрд. грн., что приблизительно на 1,7 млрд. грн. больше ожидаемого показателя в 17,8 млрд. грн.

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