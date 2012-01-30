Дефицит госбюджета в 2011 году сократился в 2,7 раза — до 23,5 млрд. грн.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократился в 2,7 раза — до 23,554 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, дефицит госбюджета-2011 на 33%, или на 11,789 млрд. грн., меньше показателя предельного дефицита, который был установлен Законом «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Доходы госбюджета в 2011 году составили 314,573 млрд. грн., что на 3,5% больше планового показателя и на 30,7% больше поступлений в 2010 году. В т.ч. в общий фонд поступило 265,823 млрд. грн., что на 3,3% больше планового показателя и на 28,1% -поступлений в 2010 году.

Налоговые поступления в госбюджет в 2011 году увеличились на 56,8% и составили 261,605 млрд. грн., неналоговые — сократились на 24,6%, до 49,043 млрд. грн.

Расходы госбюджета в 2011 году составили 333,415 млрд. грн., что на 2,7% меньше планового показателя и на 29,826 млрд. грн. больше, чем в 2010 году. В т.ч. расходы общего фонда составили 287,288 млрд. грн., что на 3% меньше планового показателя и на 20,5% больше соответствующего показателя за 2010 год.

За счет возврата кредитов в госбюджет поступило 2,289 млрд. грн., в т.ч. в общий фонд - 652,1 млн. грн. За 2011 год предоставлено кредитов из госбюджета в сумме 7 млрд. грн., в том числе из общего фонда - 126,5 млн. грн.

В 2011 году погашение основной суммы долга государственного бюджета составило 45,628 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду 44,852 млрд. грн. Погашение внутреннего долга составило 32,081 млрд. грн., внешнего долга — 13,546 млрд. грн.

Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 80,655 млрд. грн., в т.ч. в общий фонд — 71,048 млрд. грн. (в том числе выпуск ОВГЗ на капитализацию «Родовид банка» - 4 млрд. грн., «Ощадбанка» - 0,6 млрд. грн., «Укргазбанка» - 4,3 млрд. грн. и пополнение уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 12,5 млрд. грн.). На внутреннем рынке было привлечено 53,404 млрд. грн., на внешнем рынке — 27,251 млрд. грн.

От приватизации государственного имущества за 2011 год в государственный бюджет поступило 11,480 млрд. грн., что на 14,8% больше запланированного показателя.

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