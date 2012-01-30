Межбанк: закрытие торгов - 8,0315/8,0350 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0340/8,0380, к 12:00 цены снизились - 8,0315/8,0335. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0315/8,0350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2642/0,2646, к 12:00 цены понизились до 0,2639/0,2643. К закрытию цены откатились к уровню 0,2640/0,2644.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,4100 (+0,1700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3105/1,3230.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5670/10,5740, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5390/10,5480. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5310/10,5415.