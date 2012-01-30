Национальный стадион в Варшаве обойдется полякам почти в 500 млн. долларов

Варшава. Сооружение Национального стадиона (НС) в столице Польши, Варшаве, может обойтись польским налогоплательщикам дороже, чем планировалось сначала, но не превысит сумму в 500 млн. долларов (по текущему курсу 1USD=3,2 PLN).

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил глава правления созданной в 2007 году и ответственной за постройку стадиона компании Narodowe centrum sportu (NCS) Рафал КАПЛЕР.

Он отметил, что весь первоначальный бюджет проекта составляет 625 млн. долларов, подчеркнув, что профинансировавшее стройку польское правительство вернуло включенный в эту стоимость налог на добавленную стоимость.

Р.КАПЛЕР сообщил, что постройка самого стадиона без НДС обошлась в 390 млн. долларов, а разборка старого стадиона "Десятилетия", на месте которого был построена новая арена, и укрепление строительной площадки стоила еще около 100 млн. долларов.

«Изменения системы футбольного поля, изменения, которые попросила нас сделать UEFA, изменения в электрических сетях, изменения в киосках, которые мы сделали ... Это будет стоить еще несколько десятков (ранее не предусмотренных бюджетом) миллионов злотых», - сказал он, не назвав точную сумму.

Собеседник агентства заметил, что на Национальном стадионе будет подогреваемое футбольное поле вместо предусмотренного ранее обычного традиционного покрытия.

Как сообщал УНИАН, 29 января состоялось торжественное открытие Национального стадиона в Варшаве, который был построен в рамках подготовки Польши к Евро-2012 и является крупнейшей футбольной ареной в стране, способной вместить 58 тысяч зрителей.

Национальный стадион - самая дорогая футбольная арена среди 2 сооружаемых и 1 реконструируемого Польшей к Евро 2012 стадионов: способные поместить более 40 тысяч зрителей объекты в Гданське, Познани и Вроцлаве стоили от около 200 до 270 млн. долларов (по текущему курсу).

Общая площадь крупнейшего в Польше стадиона, который занимает участок 18 га, составляет более 200 тыс. м.кв.

Польша начала строить НС на месте неиспользуемого по своему назначению с начала 80-ых годов и превращенного в начале девяностых на базар стадиона «Десятилия» в 2008 году.

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