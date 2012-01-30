Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало все рейтинги «УкрСиббанка» (Харьков) «по деловым причинам».

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 24 января т.г. Moody`s подтвердило рейтинг «УкрСиббанка» по долгосрочным депозитам в национальной валюте на уровне Ba2 с негативным прогнозом и рейтинг Аа1 по национальной шкале. Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодняшний день входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 октября 2011 года составляли 42,235 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 30,066 млрд. грн., обязательства - 38,606 млрд. грн., уставный капитал - 7,512 млрд. грн., собственный капитал - 3,629 млрд. грн.

Банк в январе-сентябре 2011 года получил убыток 1,395 млрд. грн.

Собственниками существенного участия в банке являются: BNP Paribas (84,99%) и Европейский банк реконструкции и развития (15%).

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