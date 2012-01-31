Новое фискальное соглашение подпишут 25 стран-членов ЕС. Отказались Англия и Чехия
09:21, 31 января 2012Финансы
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Брюссель. Новое фискальное соглашение ЕС подпишут 25 стран-членов Европейского Союза.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом написал в своем Twitter`е Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ.
Как сообщил журналистам премьер-министр Швеции Фредерик РАЙНФЕЛЬДТ, который покинул заседание Совета 30 января, от присоединения к документу кроме Великобритании, отказалась и Чехия, которая одновременно заявила о возможности присоединиться позже.
Предполагается, что до подписания в марте этого года фискальное соглашение будет рассмотрено национальными парламентами стран-членов, которые решили к нему присоединиться.
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