Сегодня для пары евро/доллар актуальным будет диапазон 1,3100-1,3200 - эксперт

На мировых торгах во вторник, 31 января, для пары евро/доллар актуальным будет диапазон 1,3100-1,3200, для пары фунт/доллар – 1,5650-1,5850, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, важными для рынка станут данные по потребительскому доверию, рынку жилья и PMI Чикаго. Инвесторы ожидают приятных известий из сектора обрабатывающей промышленности и со стороны данных по настроениям. Таким образом, не исключено, что спрос на рискованные активы вновь возобновится.

По данным аналитиков, спрос на американский доллар в понедельник, 30 января, вернулся на фоне негативных новостей из Европы.

Афины ведут сложные переговоры с частными инвесторами, прежде всего банками, по поводу условий погашения греческих облигаций. Даже оговаривались размеры купона – в районе 3,6%, что вполне устраивало игроков с обеих сторон. Однако март уже не за горами, а договоренности остаются на уровне «недоговоренностей». Тем временем, премьер Греции Пападемос заявил, что пока страна не получит финансовую поддержку со стороны международных организаций, Афины не смогут погасить свои обязательства и будут вынуждены покинуть еврозону.

Обеспокоенность инвесторов, как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, вызвало и требование Германии о передаче Еврокомиссии контроля над фискальной политикой Греции, чтобы гарантировать соблюдение мер жесткой экономии. Афинам это очень не понравилось, и со стороны официальных лиц посыпались резкие комментарии. В результате рынок отправил пару евро/доллар к уровню 1,3130. «Британец» в понедельник торговался у уровня 1,5740. Пара доллар/иена скорректировалась до отметки 76,30.