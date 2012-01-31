ГНА в Луганской области реорганизована в ГНС с сокращением штата на 12%

Государственная налоговая администрация в Луганской области реорганизована в Государственную налоговую службу с сокращением штата на 450 человек, или на 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции 30 января заявил первый заместитель председателя ГНС в Луганской области Василий ПАПУ. По его словам, официально налоговая служба начнет действовать с 1 февраля.

«Количество инспекций в области сократилось с 22 до 20. И произошло сокращение численности – как областной налоговой администрации, так и районных. Сокращение штата сотрудников произошло абсолютно «безболезненно». Оптимизация штата произошла за счет вакантных ставок, за счет сотрудников, которые ушли на пенсию. Кроме этого, часть сотрудников была переведена с одного места работы на другое», - отметил В.ПАПУ.

Он также подчеркнул, что под сокращение попали те сотрудники, которые могли своим поведением нанести вред имиджу налоговой службы.

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