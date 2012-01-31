Торги по доллару на межбанке сегодня открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0310/8,0350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2647/51, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5750/10,5820. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3172/74 (понедельник — 1,3153/55).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.