Торги по доллару на межбанке сегодня открылись снижением котировок
10:55, 31 января 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0310/8,0350 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2647/51, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5750/10,5820. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3172/74 (понедельник — 1,3153/55).
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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