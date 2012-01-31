Контролирующим органам хотят вернуть право на проверки без предупреждения - Матчук

Кабинет министров Украины намерен вернуть контролирующим органам право на проведение проверок предприятий без предупреждения.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина» Виктор МАТЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, несмотря на все победные реляции власти о «формировании и поддержке» малого и среднего предпринимательства, за прошлый год из бизнеса ушли более 245 тысяч предпринимателей, которые прекратили свою регистрацию в Государственной налоговой службе Украины. По данным депутата, всего за 2011 год поставлен «печальный рекорд», потому что разница между количеством предпринимателей, которые прекратили свою деятельность, и количеством предпринимателей, которые подали заявления на регистрацию, составила 68,355 тыс. человек.

Однако в этом году власть может обновить даже это «сомнительное достижение», предупреждает В.МАТЧУК.

«Во-первых, несмотря на уменьшение количества предпринимателей, ГНСУ планирует в нынешнем году увеличить поступление от упрощенцев почти в два раза и довести общую сумму до 2 млрд. грн. Очевидно, что налоговики могут выполнить такие увеличенные обязательства лишь за счет усиления давления на бизнес», - убежден депутат.

Во-вторых, отмечает В.МАТЧУК, власть уже начала работать над созданием соответствующего инструментария. Как сообщил «нашеукраинец», 18 января в Верховную Раду от Кабинета министров поступил законопроект №9733 с малоприметным названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности продукции». Однако именно этим законопроектом под прикрытием заботы о защите прав потребителей предлагается вернуть контролирующим органам права на проведение проверок предприятий без предупреждения.

«Декларацией таких своих намерений и конкретными действиями нынешняя власть еще раз подтверждает, что она является властью олигархического капитала, которому предоставляет наибольшие преференции за счет фактического уничтожения малого предпринимательства», - подчеркнул В.МАТЧУК.