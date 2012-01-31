«ПриватБанк» в 2011 году увеличил чистую прибыль до 1,4 млрд. грн.

ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) в 2011 г., по сравнению с 2010 годом, увеличило чистую прибыль на 4% – до 1 млрд. 425,816 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер»№ 18 от 31 января 2012 года.

Активы банка в 2011 г. увеличились на 28%, и на 1 января 2011 года составили 145,12 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 20,7%, до 122,9 млрд. грн., обязательства - на 26%, до 128,37 млрд. грн., уставный капитал - на 53%, до 13,545 млрд. грн., собственный капитал - на 41%, до 16,7 млрд. грн.

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Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

По состоянию на 1 января 2011 года, Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ владели по 33,75% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,98%.

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