НБУ создаст фонд для реализации стратегических для государства инвестпроектов — источник

Национальный банк Украины намерен инициировать создание фонда развития для обеспечения реализации важнейших для Украины инвестиционных проектов, прежде всего в базовых отраслях экономики. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к руководству НБУ.

В качестве портфельных инвесторов фонда могут выступить коммерческие банки, иностранные фонды и другие структуры, заинтересованные в финансировании важнейших для Украины инвестиционных проектов, с включением их представителей в состав совета по управлению фондом.

При этом источник сообщил, что основными источниками формирования фонда станут выданные лицензии на добычу золота. В настоящее время размер уставного капитала фонда уточняется.

Как отметил собеседник агентства, фонд будет аккумулировать государственные и частные средства, с целью осуществления финансирования важнейших проектов в агропромышленном секторе, в строительстве, транспорте, сфере телекоммуникаций, а также социально-значимых государственных проектов.

Привлечение инвестиций будет осуществляться путем размещения ценных бумаг фонда. При этом гарантируется их свободное обращение при поддержке Нацбанка. «Преимуществом этих ЦБ для инвесторов станут как высокие проценты, так и 100%-ные гарантии, вызванные спецификой уставного капитала», - отметил источник.