Исполком СНГ объяснил, когда вступит в силу Соглашение о ЗСТ

Минск. Соглашение о зоне свободной торговли СНГ, подписанное главами правительств государств-членов СНГ в Санкт-Петербурге 18 октября 2011 года, вступит в силу, когда первые три страны сдадут депозитарию документы о его ратификации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сказал сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ. По его словам, сейчас идет процесс подготовки к ратификации договора.

«Впереди в этом плане Украина. Там документ уже внесен в соответствующие органы власти для ратификации. В России, Казахстане и Беларуси также идет процесс подготовки к ратификации этого соглашения. Мы надеемся, что в 2012 году договор пройдет необходимые процедуры во всех государствах и вступит в силу», - подчеркнул С.ЛЕБЕДЕВ.

Договор о зоне свободной торговли подписали все страны Содружества за исключением Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран-членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему в течение текущего года.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

23 ноября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес на ратификацию в Государственную думу РФ соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

9 декабря первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ сообщил, что соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ проходит необходимые процедуры перед внесением в Верховную Раду для ратификации.

20 декабря в Москве В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина готова обсудить вопрос синхронной ратификации странами-членами Содружества Независимых Государств соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

21 декабря Президент России Д.МЕДВЕДЕВ сообщил, что Россия готова к синхронной ратификации договора о ЗСТ в рамках Содружества.

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