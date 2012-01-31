Украинские банки продолжают подводить итоги 2011 года

«Райффайзен Банк Аваль» увеличил чистую прибыль в 41 раз – до 30,7 млн. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил чистую прибыль в 41 раз – до 30,655 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, активы банка сократились на 6,8% и на 1 января 2012 года составили 51,347 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 2,7% - до 42,73 млрд. грн., обязательства - сократились на 7,8%, до 44,88 млрд. грн. Уставный капитал оставался на уровне 3,003 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 0,5% - до 6,47 млрд. грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Австрийская группа Райффайзен владеет 96,18% акций «Райффайзен Банк Аваль».

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«Укрсоцбанк» в 2011 г. сократил чистую прибыль на 49% - до 14,85 млн. грн.

ПАО «Укрсоцбанк» (г. Киев) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, сократило чистую прибыль на 49% - до 14,853 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№18 от 31 января т.г.).

Активы банка в 2011 году сократились на 3,4% и на 1 января 2012 года составили 40,2 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 0,6%, до 37,25 млрд. грн., обязательства - на 4%, до 33,6 млрд. грн.

Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 1,270 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 0,6% - до 6,6 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2012 года основными акционерами банка были украинская «Ферротрейд Интернешнл» прямое участие - 69,1456% и UniCredit Bank Austria AG прямое участие - 26,2693%, опосредованное - 69,1456%.

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Банк «Форум» в 2011 г. сократил убыток в 4,2 раза – до 777 млн. грн.

Банк «Форум» (Киев) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, сократил убыток в 4,2 раза – до 777,209 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №18 от 31 января 2012 года.

Активы банка сократились на 25% и на 1 января 2012 года составили 10,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 20%, до 11,32 млрд. грн., обязательства - на 32%, до 8,98 млрд. грн.

Уставный капитал банка увеличился на 34% - до 5,935 млрд. грн., собственный капитал – на 95%, до 1,49 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Немецкий Commerzbank владеет 96,0635% акций Банка «Форум».

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«Ощадбанк» в 2011 г. увеличил чистую прибыль на 15% – до 531 млн. грн.

ПАО «Ощадбанк» (г. Киев) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличило чистую прибыль на 15% – до 530,991 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№18 от 31 января т.г.).

Активы банка в 2011 году увеличились на 25% и на 1 января 2012 года составили 73,97 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 31%, до 58,84 млрд. грн., обязательства - на 33%, до 56,32 млрд. грн., уставный капитал - на 4,3%, до 14,496 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 6% - до 17,65 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

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«Эрсте Банк» в 2011 г. увеличил убыток на 28% – до 171,99 млн. грн.

«Эрсте Банк» (Киев) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил убыток на 28% – до 171,992 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №18 от 31 января 2012 года.

Активы банка за 2011 г. увеличились на 1,8% и на 1 января 2012 года составили 10 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 4,7% – до 5,129 млрд. грн., обязательства выросли на 4%, до 8,79 млрд. грн. Уставный капитал оставался на уровне 1 млрд. 370,5 млн. грн., собственный капитал сократился на 12% – до 1,21 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» (Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).

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«ОТП Банк» в 2011 г. увеличил чистую прибыль на 3,2% – до 581,76 млн. грн.

ПАО «ОТП Банк» (г. Киев) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличило чистую прибыль на 3,2% – до 581,76 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№18 от 31 января т.г.).

Активы банка за 2011 г. сократились на 7,7% и на 1 января 2012 года составили 22,78 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 6%, до 20,14 млрд. грн., обязательства – на 9%, до 19,36 млрд. грн. Уставный капитал банка в 2011 г. оставался на уровне 2,868 млрд. грн., собственный капитал вырос на 1% – до 3,43 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».

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