На межбанке торги по доллару закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0310/8,0350, к 12:00 цены снизились 8,0280/8,0305. К закрытию торгов ценовые уровни достигли низа 8,0270/8,0310 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2647/51, к 12:00 цены выросли 0,2664/68. К закрытию цены откатились к уровню 0,2661/65. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1464 (-0,2636).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3135/1,3210. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5750/10,5820, к 12:00 цены ушли вверх 10,5900/10,5990. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились 10,5840/10,5950.