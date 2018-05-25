Деньги "на столбах": тяжелое похмелье "легкого" кредита...

Объявлениями «Кредиты физлицам: без справок, без залога, без поручителя», «Кредиты на все», «Кредиты за 2 часа» залеплены фонарные столбы, остановки транспорта, щиты в подъездах домов.

Довольно странно выглядит такая «завлекательная» реклама в период, когда на финансовом рынке Украины речь о возобновлении крупномасштабного кредитования пока не идет. Напротив, банки в последнее время ужесточили политику предоставления займов населению. Нередок сейчас отказ в кредите при малейшем сомнении в надежности дохода и залога. Банки согласны выдавать кредиты физическим лицам, но только при высокой платежеспособности. Слишком свежи в памяти финучреждений кредиторские проблемы прошлых лет, а накопившиеся «невозвраты» так и остаются под большим вопросом в плане погашения. На текущий момент банки больше нацелены на работу с юридическими лицами. Отсюда вывод – к объявлениям «на столбах» банки вряд ли имеют отношение.

Кто же тогда эти смельчаки, готовые давать в долг, не опасаясь остаться «на бобах»? Как правило - ООО или ЧП, формально занимающиеся производственной деятельностью, а отнюдь не кредитованием. Но так как кредиты имеют право предоставлять только банки или финансовые компании, такого рода ООО или ЧП выдают займы (позыки). Согласно Гражданскому кодексу, допускается заключение подобных договоров между различными лицами. В свою очередь физлица имеют право брать деньги в долг у любого дающего, в том числе и у небанковских структур. Именно в рамках такого юридического поля и работает механизм кредитования «на столбах».

Как не сложно догадаться, ставки по «столбовым» кредитам не бывают низкими. Это - 30-36% при условии, что заемщик отдаст в залог ликвидный актив. Если же залога нет, то нужно быть готовым к 5%, но за месяц, или к 60% за год! Бывают кредиты со ставкой 120% годовых и выше. В принципе, высокие ставки – основа этого бизнеса.

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Очень часто, чтобы не спугнуть потенциального клиента, в кредитах «на столбах» специально не указывают ставку, а только сумму возврата с процентов. Используется хитрый метод: процент начисляется на всю сумму кредита плюс «бонус» за риск. Есть и более замысловатые варианты, когда проценты начисляются на кредит по правилу «процент на процент». Все эти ООО и ЧП работают по собственным методикам, т.к. не подчиняются ни НБУ, ни Госфинуслуг.

Может показаться, что ООО и ЧП слишком рискуют и срок их жизни недолог. Но не стоит за них переживать. Данный бизнес имеет солидную защиту и поддержку. «Кредиторы», как правило, являются дочерними структурами коллекторских компаний. Они изначально делают ставку на то, что заемщик не будет погашать кредит. Поэтому в тексте долгового договора закладываются «принципы» для работы коллекторов. Во-первых, оговорка, что заемщик согласен на передачу данных третьим лицам в случае невозврата долга. Во-вторых, штрафные санкции за непогашение долга составляют 1-3% в день, то есть, 365-1095% годовых. Таким образом, растущие долги по кредитам «на столбах» позволяют коллекторам получить хороший доход. Очень часто после такого «активного сотрудничества» заемщик решает расстаться с частью своего имущества, или взять снова заем, чтобы погасить старый.

Что ж, не забывайте народную мудрость - бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)

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