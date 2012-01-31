ГНСУ в январе возместила 126 млн. грн. НДС малому бизнесу

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в январе 2012 года возместила 390 компаниям, имеющим остатки невозмещенного налога на добавленную стоимость до 1 млн. грн., НДС на сумму 126 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, об этом сегодня, 31 января, сообщил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО.

«В целом эти компании получат 126 млн. грн. По регионам наибольшая часть этой суммы поступит на счета предпринимателей Киева (17,4 млн. грн.), Львова (10,4 млн.), Черниговской (8,5 млн. грн.) и Закарпатской областей (7,1 млн. грн.)», - отметил А.КЛИМЕНКО. «Из разных источников мне приходилось слышать, что именно для малого и среднего бизнеса получение возмещения было огромной проблемой. Многие предприниматели сразу записывали эти долги в безнадежные, не ожидая компенсации от государства. Руководство налоговой взяло этот вопрос под личный контроль. И вот результат», - сказал председатель ГНСУ.

А.КЛИМЕНКО заверил, что в последующем добросовестные налогоплательщики не будут иметь проблем с прохождением процедуры возмещения НДС. «Конечно, при условии, что к ним не будет претензий с точки зрения прозрачности финансовых операций», - отметил он.

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