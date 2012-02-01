Госдолг Беларуси в 2011 году увеличился в 3,8 раза

Минск. Государственный долг Беларуси на 1 января 2012 года составил 144,134 трлн. белорусских рублей, увеличившись в 2011 году в 3,8 раза, в том числе на 15,9% за декабрь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Согласно данным Белстата, внешний госдолг в рублевом эквиваленте вырос в 3,85 раза за 12 месяцев прошлого года, в том числе на 8,6% за декабрь, и составил на 1 января 2012 года 111,888 трлн. рублей.

При этом объем внутреннего госдолга составил 32,246 трлн. рублей, увеличившись за год в 3,5 раза, в том числе на 51,3% за декабрь.

Справка УНИАН. Согласно официальному курсу Нацбанка Беларуси, 1 доллар США = 8 350,00 белорусских рублей.

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