Торги по доллару на межбанке открылись продолжающимся снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,0280/8,0330 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2640/44, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4890/10,4975. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3060/62 (вторник — 1,3172/74).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.