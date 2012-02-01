НБУ начал процедуру ликвидации банка «Столица»

Национальный банк Украины своим постановлением №30 от 30 января отозвал с 31 января банковскую лицензию, а также инициировал процедуру ликвидации ПАО «Банк Столица».

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, с 31 января прекращены полномочия временного администратора, правления (совета директоров), наблюдательного совета и собрания акционеров ПАО «Банк Столица».

Ликвидатором банка назначен служащий Национального банка - начальник отдела управления инспектирования банков 1 и 2 групп Департамента инспектирования банков Генерального департамента банковского надзора Евгений КУНО.

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году.

С 20 июля 2009 года в ПАО «Банк Столица» работала временная администрация.

На 1 октября 2011 года 97,2422% акций банка владел Валентин ИСАК (2,7578% – опосредованно).