В среду для пары EUR/USD значимым станет отметка 1,3000 - эксперт

На мировых торгах в среду, 1 февраля, для пары EUR/USD, в случае пробития уровня 1,3040, технически значимыми становятся психологическая отметка 1,3000 и поддержка 1,2925, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, на среду запланирован выход значимой для валютного рынка макроэкономической статистики. Так, Институт независимой финансовой информации Markit опубликует данные по Индексу менеджеров по закупкам в промышленности Великобритании. Рынок проявлял высокую чувствительность к этому индикатору в последние месяцы, а поэтому он может оказать существенное влияние на перспективы пары GBP/USD, а также расстановку сил в кросс-курсе EUR/GBP.

Кроме того, Институт управления поставками опубликует данные по Индексу менеджеров по закупкам за январь в США. Рынок, безусловно, будет внимательно ожидать этого отчета. Реакция на него со стороны фондового рынка в США может оказаться очень сильной, а, соответственно, это скажется на позициях доллара.