Кабмин планирует до 2017 года выделить 26 млрд. грн. на перевооружение армии

Кабинет Министров Украины планирует выделить 26 млрд. грн. на реализацию Государственной программы развития вооружения и военной техники на период до 2017 года.

Об этом сообщает газета "Сегодня" (№ 23 от 1 февраля) со ссылкой на главу Департамента разработок и закупки военной техники Министерства обороны Андрея АРТЮШЕНКО.

В соответствии с программой, до 2016 года армия возьмет на вооружение суперсовременный ракетный комплекс "Сапсан", который уже создан Космическим агентством Украины, и через 2 года планируется провести его испытания.

По словам А.АРТЮШЕНКО, "Сапсан" будет лучше своего российского аналога - установки "Искандер". "Он будет более компактным, мобильным и точным. При этом, как и российский, сможет поражать объекты на расстоянии до 280 км, то есть, например, если враг займет Николаевскую область, то его можно будет поразить ракетой из киевской военной части. Всего таких комплексов наша армия закупит несколько десятков", - сообщает газета.

Кроме того, в 2016 году военные вместе с конструкторами хотят завершить создание первого украинского корабля класса "корвет". "До 2020 года мы планируем построить четыре таких корабля", - уточнил А.АРТЮШЕНКО. По его словам, каждый из 111-метровых корветов будет оборудован 6 торпедами, 8 ракетами, зенитками, артиллерийскими установками и многоцелевым вертолетом.

В соответствии с Госпрограммой, к 2014 году планируется принять на вооружение армии два самолета Ан-70, которые в два раза дешевле подобных аналогов. "Он способен перевозить до 300 человек. Еще один новый проект - беспилотники - фактически это летающие роботы-разведчики. Будем, возможно, в сотрудничестве с другими странами, разрабатывать такие аппараты", - сообщил А.АРТЮШЕНКО.