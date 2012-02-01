Дефицит платежного баланса Украины в 2011 г. достиг 2,5 млрд.долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года (по предварительным данным) составил 2,448 млрд. долл., по сравнению с профицитом 5,031 млрд. долл. за 2010 год.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд. долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд. долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

По оценкам регулятора, главными факторами такого увеличения дефицита стали: рост стоимостных объемов импорта энергоносителей (на 8,8 млрд. долл., по сравнению с 2010 годом); расширение внутреннего спроса, связанное с реализацией ряда инвестиционных проектов, направленных как на подготовку к Евро-2012, так и на обновление основных фондов отечественных предприятий (в результате импорт продукции машиностроения увеличился на 7,3 млрд. долл. по сравнению с 2010 годом). Рост дефицита текущего счета также вызван ухудшением во втором полугодии внешней конъюнктуры на мировых товарных рынках и увеличением выплат доходов по инвестициям (на 2,5 млрд. долл.).

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд. долл. (в 2010 году - 8 млрд. долл.).

В Нацбанке отмечают, что этот профицит был сформирован почти исключительно за счет реального сектора, который активно привлекал инвестиционный и долговой капитал. Чистые привлечения правительства были значительно ниже, чем в 2010 году, а банки продолжали сокращать свою внешнюю задолженность.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,031 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.