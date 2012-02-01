Всемирный банк назначил нового директора в Украине, Беларуси и Молдове (фото)

Всемирный банк назначил на должность директора в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо ФАНА (Mr. Qimiao Fan), сообщили в пресс-службе ВБ.

В этой должности Ч.ФАН будет осуществлять надзор за программой банка в трех упомянутых странах и возглавит команду специалистов банка. Его полномочия вступили в силу с сегодняшнего дня. Ч.ФАН является гражданином Китая.

Ч.ФАН сменил на этом посту Мартина РАЙЗЕРА, который занимал должность с 7 июля 2008 года. В январе 2012 года М.РАЙЗЕР был назначен Директором Всемирного банка в Турции.

Справка УНИАН. Гражданин Китая, господин Фан пришел во Всемирный банк в 1991 году молодым специалистом. Впоследствии он работал экономистом и старшим экономистом в России и странах СНГ. Господин Фан ушел из банка в январе 1998 года на работу в частном секторе, где занимал различные руководящие должности в Китае до сентября 2002 года. По возвращении в банк господин Фан возглавил Программу улучшения инвестиционного климата в Институте Всемирного банка. Его последним назначением была должность главы Представительства Всемирного банка в Камбодже.

До прихода во Всемирный банк Ч.ФАН работал научным сотрудником по вопросам экономики развивающихся стран и стран на этапе перехода к рынку в Лондонской школе экономики и по вопросам стратегических исследований в Институте финансов и экономики Цзянси (Китай).

Ч.ФАН имеет ученую степень доктора философии в области экономики Бирмингемского Университета (Великобритания), степень бакалавра в области экономики Института финансов и экономики Цзянси (Китай). Он широко публиковался по тематике международной экономики, инвестиционного климата и проблем экономики в условиях перехода к рынку.