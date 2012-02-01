Вмешательство власти в деятельность предпринимателей ограничат. Янукович поручил

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ подготовить законопроекты по ограничению вмешательства субъектов властных полномочий в деятельность предпринимателей.

Об этом говорится в поручении, размещенном на официальном сайте главы государства.

Министру поручено предусмотреть во время подготовки законопроектов, в том числе по вопросам дальнейшего проведения административной реформы в Украине, меры по ограничению вмешательства субъектов властных полномочий в деятельность предпринимателей, в частности, через введение правового механизма, который будет предусматривать, что прекращение деятельности субъектов ведения хозяйства, остановка производства, прекращение изготовления и реализации ими продукции, выполнения работ и предоставления услуг, а также применение других мер реагирования, которые ограничивают ведение предпринимательской деятельности, будут осуществляться исключительно по решению суда.