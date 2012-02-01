На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0410/8,0440 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0280/8,0330, к 12:00 цены выросли до 8,0380/8,0430. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,0410/8,0440 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2640/0,2644, к 12:00 цены поднялись до 0,2660/0,2664. К закрытию цены откатились к уровню 0,2655/0,2659. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2500 (+0,1036).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3060/1,3062, а к 15:00 выросли до 1,3194/1,3196.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,4890/10,4975, к 12:00 цены ушли вверх 10,5500/10,5625. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6070/10,6170.