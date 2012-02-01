Банковская система Украины в 2011 году сократила сальдированный убыток на 40%

Банковская система Украиныпо итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила сальдированный убыток на 40% - до 7,708 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, доходы банков увеличились на 4,3% - до 142,778 млрд. грн., расходы - на 0,4%, до 150,486 млрд. грн.

Регулятивный капитал банковской системы вырос на 11% - до 178,454 млрд. грн.

Количество зарегистрированных банков в 2011 году увеличилось на 4 - до 198 банков.

Количество банков с иностранным капиталом в прошлом году сократилось на два - до 53 банков, в т.ч. количество банков со 100%-ным иностранным капиталом увеличилось с 20 до 22. Доля иностранного капитала в уставном капитале украинских банков составила 41,9% по сравнению с 40,6% на конец 2010 года.