Годовая инфляция в зоне евро в январе составит 2,7%

Брюссель. По предварительным данным, в январе 2012 года годовая инфляция (январь к январю) в зоне евро составит 2,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате. В декабре 2011 году годовая инфляция составляла в еврозоне 2,7%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – 3,0%. В зону евро с января 2011 года входит 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

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