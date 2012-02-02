ЕС занялся реформированием МВД Украины. Выделил на эти цели более 1 млн. евро

Европейский Союз выделил помощь внутренним войскам Министерства внутренних дел Украины (МВД) в размере 1,55 млн. евро для повышения эффективности правоохранительных органов Украины в обеспечении прав и свобод граждан.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

Средства выделены в рамках проекта "Содействие совершенствованию системы охраны общественного порядка внутренними войсками МВД Украины". Этот проект будет способствовать проведению структурных реформ в правоохранительных органах Украины путем внедрения лучших европейских и мировых практик, обеспечивая верховенство права в Украине.

В состав консорциума стран ЕС, которые будут воплощать проект, входят Франция и Румыния. «Проект Твиннинг предлагает многообразие европейского опыта: как со стороны «новых» членов ЕС, так и европейских государств с традициями правоохранительной деятельности», - отмечается в сообщении.

Твининг является инструментом ЕС из институционного развития и поддержки стран, входящих в программу Европейского соседства и партнерства (ENPI).