Переговоры премьеров Украины и Молдовы: основные тезисы Азарова

Азаров хочет увеличить объемы поставок электроэнергии в Молдову

Украина заинтересована в увеличении объемов поставок электроэнергии в Молдову.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Владом ФИЛАТОМ.

«Мы заинтересованы в увеличении объемов поставок украинской электроэнергии в Молдову», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что ему интересно было бы услышать позицию Молдовы относительно этого вопроса.

В тоже время Н.АЗАРОВ отметил, что двум странам необходимо активизировать совместные усилия по завершению подготовительных работ, необходимых для проведения исследования синхронного объединения энергосистем Украины и Молдовы с европейским энергетическим объединением.

Напомним, что согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности от 30 января, прекращен экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдову.

Справка УНИАН. Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам 2011 года составил до 665,6 млн. кВт/ч против 24,8 млн. кВт/ч за 2010 год. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля 2011 г.

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Украина заинтересована в создании совместного производства в Молдове украинской сельхозтехники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Владом ФИЛАТОМ. «Отдельно хотел бы остановиться на возможности поставки из Украины техники для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Можно было бы обсудить создание современных сервисных центров, а также совместных лизинговых компаний с целью совместного производства и эксплуатации на территории Молдовы украинской сельскохозяйственной техники», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в частности Беларусь в этом отношении опережает Украину, но в то же время подчеркнул, что и в Украине есть значительный потенциал, и нашей стране было бы интересно знать потребности молдавских сельхозпроизводителей в технике.

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Украине полезно обменяться опытом с Молдовой относительно переговоров с РФ о снижении цены на газ

Украина считает полезным обменяться опытом с Республикой Молдовой относительно переговоров с Российской Федерацией о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Владом ФИЛАТОМ, который прибыл с визитом в Киев.

«Наши страны имеют сходные проблемы с достижением договоренности о поставках российского газа. Думаю, что было бы полезным обменяться информацией о принципиальных подходах к решению этих вопросов», - сказал Н.АЗАРОВ.

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За 2011 год объем украинско-молдавской торговли превысил 1 млрд. долл., но не вышел на докризисный уровень

За 2011 год объем украинско-молдавской торговли превысил 1 млрд. долл., но не вышел на докризисный уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Владом ФИЛАТОМ.

«Надо отметить, что за 2011 год объем взаимной торговли превышает 1 млрд. долл. Это хорошее идет восстановление по сравнению с кризисными 2008-2009 годами», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что до кризиса уровень двухсторонней торговли был на уровне 1,5 млрд. долл. «Так что у нас есть куда расти, и я думаю, что у нас такие возможности есть», - подчеркнул украинский премьер.