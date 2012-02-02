На украинском межбанке к 12:00 котировки составили 8,0390/8,0420 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0390/8,0440, к 12:00 сузился спрэд 8,0390/8,0420 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2657/61, к 12:00 цены снизились до 0,2654/58. В России курс доллар-рубль повысились, и к 12:00 установился на уровне 30,2700 (+0,0200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3137/39, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5600/10,5685, к 12:00 цены составили 10,5595/10,5695.