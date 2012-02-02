Столичная налоговая в январе возместила предприятиям 17,4 млн. грн. НДС

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в г.Киев в январе возместила столичным предприятиям 17,4 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса сообщила председатель ГНСУ в г.Киев Ирина НОСАЧЕВА.

«Как и по всем платежам, Киев является лидером по возмещению НДС», - отметила она.

По словам И.НОСАЧЕВОЙ, в текущем году столичные налоговики сконцентрируют работу на выявлении выплаты заработных плат «в конвертах». "В 2011 году мы нашли уже скрытых 12 тыс. нелегальных плательщиков... Нам в этом году предстоит непосредственная работа по наполнению бюджета с доходов физических лиц", - сказала И.НОСАЧЕВА.

Также, отметила председатель столичной ГНС, актуальным будет оставаться вопрос платы за землю. "Если в прошлом году (2010 год - УНИАН) у нас плата за землю составила 1,9 млрд. грн., то в этом году (2011 год - УНИАН) цифра ровно удвоилась - 3,8 млрд. грн", - сообщила она.

Кроме того, И.НОСАЧЕВА отметила, что в течение первого квартала т.г. в столичных налоговых инспекциях будут созданы сервисные центры для обслуживания налогоплательщиков. "Они будут стереотипные. Они включают работу единого окна... В принципе, в планах у нас стоит взаимодействие через электронный сервис..." - резюмировала И.НОСАЧЕВА.

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