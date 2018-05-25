"Кислые" активы сольют в санационный банк и спишут?

Похоже, что нет придела творческому потенциалу украинских чиновников. То и дело они экспериментируют, так сказать, созидают. Само по себе это явление – позитив, но если оценить конечный результат деяний, особенно с учетом того, что «реформаторские» проекты реализуются за деньги налогоплательщиков, то выводы напрашиваются прямо противоположные. Среди примеров «полезности» действий власти можно назвать рекапитализацию трех частных банков в пик кризиса. В принципе, такой механизм спасения финучреждений является мировой практикой, только там «реанимированные» уже стали на ноги и вернули потраченное на них, у нас же ни «реинкарнация», ни возврат средств до сих пор так и не состоялись. Хотя в проблемные банки было вложено столько государственных денег, что за них можно было создать не один банк с высочайшим уровнем уставного капитала.

Инициативный энтузиазм продолжает прогрессировать и ныне. Среди экспериментов с сомнительной перспективой – создание санационного банка на базе рекапитализированного «Родовид Банка». «Пионерский» проект основывается на выделение госсредств, «санатор» должен абсорбировать «плохие кредиты» всех украинских финучреждений. Против идеи выступил Всемирный банк. Точнее, он был не против создания саннационного банка как такового, но категоричен в вопросе использования бюджетных денег. Также ВБ заявлял, что уж если такая структура и создается на базе «Родовид Банка», на который потрачено немало госсредств, то это финучреждение должно работать исключительно с «токсичными» активами «старых» и новых госбанков.

Глава Национального банка Сергей Арбузов еще в апреле п.г. заявлял, что вопрос ограничения банковской лицензии для «Родовид Банка» будет рассмотрен в конце 2011-го. Как и обещал куратор регулятора, в конце января т.г. НБУ обнародовал принятый 23 декабря п.г. циркуляр под названием «Положение о порядке регистрации, выдачи лицензии, регулирования деятельности санационного банка и надзора за ним», в котором обозначил свое видение вышеуказанного процесса.

Так, санационный банк будет создан в формате публичного акционерного общества для «проведения работы с активами государственных банков и банков, в капитализации которых приняло участие государство, направленной на максимизацию поступлений от возврата этих активов».

Срок деятельности санационного банка будет выписан в его уставе, хотя в правительственном распоряжении определено, что работать с активами государственных и национализированных банков он должен не более пяти лет.

На санационный банк не будут распространяться требования, установленные НБУ относительно обязательных экономических нормативов и лимитов валютной позиции, обязательного резервирования средств на корреспондентском счете.

Для работы в новой ипостаси «Родовид Банк» должен будет получить в НБУ соответствующую лицензию, которая одновременно станет генеральной для осуществления валютных операций.

В лицензии будет указано, что банку предоставляется право размещать средства, в том числе в иностранной валюте и банковских металлах, от своего имени, на собственных условиях и на собственный риск в рамках покупки/получения активов у госбанков. Свои средства «Родовид Банк», сможет размещать на депозитах в государственных или национализированных банках. Также реорганизованное учреждение наделят правом осуществлять операции с государственными ценными бумагами и сертификатами НБУ.

Регулятор, среди прочего, оставил право за санационным банком осуществлять: торговлю иностранной валютой как на наличном, так и безналичном валютном рынке; инкассацию средств и перевозку валютных ценностей. Внутренние положения «Родовид Банка» должны регламентировать порядок осуществления операций по передаче активов и последующей работе с ними. Предусмотрено, что в погашение задолженности банк сможет принимать не только денежные средства, но и имущество.

Средства, полученные от возврата активов, санационный банк будет расходовать по собственному усмотрению. Порядок их использования должен быть прописан внутренними положениями, которые утверждает Наблюдательный совет «Родовид Банка», они передаются в НБУ.

Между тем, в одном из национализированных банков сообщили, что на сегодня рассматривается вариант, что «плохие» активы будут переданы санационному банку бесплатно, а средства, полученные им в результате проведения работы с данными активами, в полном объеме будут направляться в госбюджет на возмещение расходов государства на капитализацию банков.

«Мы думаем, что прагматически - нормальный документ. Он отражает ту идею санационного банка, которую мы обсуждали с НБУ и Министерством финансов», - прокомментировал ситуацию координатор финансовых проектов Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мариус Висмантас.

ВБ намерен продолжить сопровождение процесса создания санационного банка и наблюдать за его работой в дальнейшем. «Мы хотим, чтобы он заработал и был успешным, насколько это возможно, и достиг тех целей, о которых мы договаривались», - сказал М.Висмантас.

В «Укргазбанке», который является одним из тех, для кого, собственно, и создается санационный банк, считают, что он может реально начать свою работу не раньше, чем через полгода.

По этому поводу директор департамента урегулирования долговых конфликтов «Укргазбанка» Елена Ермолова сказала: «Учитывая объем подготовительной работы, которую необходимо провести, а именно: принятие Закона «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков, в капитализации которых приняло участие государство» и внесение изменений в действующие законодательные акты, считаем, что санационный банк сможет заработать не раньше, чем во второй половине 2012 года».

В банке считают, что создание «санатора» не ослабит желание государственных и рекапитализированных банков самостоятельно возвращать просроченные кредиты. В качестве примера Е.Ермолова привела ситуацию с «Укргазбанком», которому, по ее словам, в год удается возвратить таких займов на 300 млн. грн. «Токсичные» активы, в зависимости от их объема, по мнению банкира, могут передаваться санационному банку одним или двумя траншами, «растягивание процедуры на более длительный срок нецелесообразно».

После значительных вливаний бюджетных средств «картинка» с проблемными кредитами в государственных и рекапитализированных банках не выглядит критически. Согласно обнародованной отчетности, в каждом из них сформированы почти 100% резервов по кредитным операциям, которые классифицированы как «безнадежные» и 30-50% резервов по «сомнительным» операциям.

Конечно, отдав, пусть и даром, проблемные активы, банки избавятся от «головной боли» и существенно улучшат состояние баланса. Они смогут расформировать резервы и увеличить объем финансирования реальной экономики. Но отчетность свидетельствует, что у государственных банков адекватность капитала превышает 30% (установленный НБУ норматив - 10%), а у банка «Киев» и «Укргазбанка» - более 20%. То есть, эти показатели позволяют им выдавать кредиты в значительных масштабах, но это просто не происходит.

Из этого следует, что, возможно, в правительстве не исключают дальнейшего ухудшения ситуации с проблемными кредитами. Кроме того, стоит вспомнить еще об одной особенности украинских реалий – займах, выделенных «Нафтогазу». Списав долги НАК по тому принципу, как «прощается» его налоговая задолженность, удастся существенно улучшить внешнюю «обложку» его финансовой отчетности. А это уже является не последним делом в отношениях правительства и Международного валютного фонда.

Бесспорным позитивом в создании структуры является то, что возвращением проблемных долгов будут заниматься «специально обученные люди». Вопрос в том, сможет ли эту работу наладить «Родовид Банк», у которого объем «проблемки» достаточно весомый. И главное, сумеет ли государство «воздержаться» от траты средств на приобретенные банковские активы и когда получит, если получит вообще, хоть мизерный возврат того, что уже потрачено?

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)

Читайте также: МВФ и рекапитализированные банки Украины. Кто прав?