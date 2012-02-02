Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0370-8,0430 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0390/8,0440, к 12:00 сузился спрэд 8,0390/8,0420. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0370/8,0430 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2657/0,2661, к 12:00 цены снизились до 0,2654/0,2658. К закрытию цены откатились к уровню 0,2656/0,2660. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2620 (+0,0120).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3085/1,3195.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5600/10,5685, к 12:00 цены составили 10,5595/10,5695. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,5255/10,5395.